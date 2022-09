Leonardo Di Caprio non frequenta donne over 25: l'ironico grafico che fa discutere

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia della fine della relazione tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone e e così sul web è tornata a farsi strada con prepotenza l'idea che il Premio Oscar per The Revenant sarebbe "contrario" a frequentare donne over 25.

La modella con cui ha fatto coppia fissa negli ultimi anni avrebbe di fatto compiuto da poco un quarto di secolo, età limite questa per le donne che vogliono avere una relazione con la star di Titanic come dimostrato da un grafico divenuto in breve tempo molto popolare su Reddit. Come potete vedere voi stessi dall'immagine riportata in calce alla notizia, tutte le relazioni avute da Leonardo DiCaprio sono state con donne di età inferiore o pari a 25 anni.

Così è stato per Gisele Bundchen, la supermodella brasiliana con cui ha fatto coppia fissa dal 1999 al 2004, così è stato per Bar Rafaeli frequentata tra il 2005 e 2010 e altrettanto per compagne di minor durata com Blake Lively o Toni Garrn. Nell'arco degli ultimi 25 anni insomma, Leonardo DiCaprio non ha mai avuto una relazione con una donna che avesse compiuto più di 25 anni.

Ricordiamo che l'interprete di Jack Dawson sta per compiere 48 anni e al di là del presunto limite d'età per le sue fidanzate che questo schema palesa ironicamente, l'attore negli ultimi anni si è sempre fatto accompagnare da donne assai più giovani di lui, e molto spesso i media incolpano proprio questa notevole differenza generazionale per la fine delle sue relazioni.