Leonardo Di Caprio e l'amore per l'arte: la star in visita agli Uffizi di Firenze

Se l'arte chiama, Leonardo Di Caprio risponde: l'attore ha ammirato le bellezze degli Uffizi di Firenze in pieno giorno, accompagnato dalle guardie del corpo e dalla famiglia. Pare, infatti, che la star di Hollywood abbia rinunciato a una visita notturna privata per entrare come un normale turista seppur in "modalità incognito!".

Alla visita era presente anche Tobey Maguire, l'iconico interprete di Spiderman, grande amico dell'attore. Leonardo Di Caprio si trovava già in Italia: Di Caprio, infatti, era già stato paparazzato a Caserta, ma non solo, perché l'attore dovrebbe prendere parte alle riprese della Fiat500 che dovrebbero svolgersi a Lecce.

Eike Schmidt, diretto degli Uffizi, ha accompagnato i due attori nel corso della loro visita da "comuni mortali" per la quale il gruppo ha pagato un regolare biglietto da 26 euro contro i 10mila euro della visita privata. Allo staff del museo è stata posta solo la richiesta di mantenere una certa discrezione.

"DiCaprio è un grande attore con un enorme interesse per l’arte — spiega Eike Schmidt al Corriere - E i grandi attori ci insegnano che posare lo sguardo sulle opere d’arte aiuta molto anche l’arte del recitare, è un arricchimento che sprigiona grandi emozioni". Il direttore degli Uffizi, inoltre, ha rivelato che Di Caprio ha scoperto una gran interesse per Artemisia Gentileschi, tanto da approfondire con la guida tutta la vita e le opere monumentali e vivaci della grande pittrice.