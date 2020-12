Leonardio Di Caprio, 5 film in cui non ricordate di averlo visto

Trovare un film di Leonardo Di Caprio che non si sia stampato indelebilmente nell'immaginario collettivo è una vera impresa: tra un Titanic e un The Revenant, un The Departed e uno Shutter Island, l'attore-feticcio di Martin Scorsese ha messo in fila una serie impressionante di successi legati indissolubilmente al suo volto e alla sua bravura.

Ma quali sono, invece, i film del buon Leo di cui pochi si ricordano? Ebbene sì, per quanto strano possa sembrare alcuni titoli meritano effettivamente di far parte di questa categoria: si tratta, naturalmente, perlopiù di film circoscritti ai primi anni di carriera del nostro, prima del successo mondiale ottenuto con il kolossal di Cameron.

Il primo film da segnalare è infatti Critters 3, esordio cinematografico di un giovanissimo Leo appena 16enne; a seguire ecco quindi La Mia Peggior Amica, in cui il nostro si limita però ad una semplice comparsa, ma anche il Pronti a Morire di Sam Raimi, al fianco di gente come Sharon Stone, Gene Hackman e Russell Crowe.

Il 1995 è quindi l'anno di Ritorno dal Nulla, mentre nello stesso periodo lo vediamo nei panni di un giovane Arthur Rimbaud in Poeti dall'Inferno. Certo, i fasti di Inception e The Wolf of Wall Street sono ancora lontani, ma sfidiamo chiunque a non riconoscere l'enorme talento di Leo anche in queste sue prime apparizioni! In occasione del suo 46esimo compleanno, intanto, abbiamo ripercorso le tappe più importanti della carriera di Leonardo Di Caprio.