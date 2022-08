Leon Vitali, addio allo storico collaboratore di Stanley Kubrick

Leon Vitali, conosciuto soprattutto per la sua collaborazione con Stanley Kubrick, è scomparso venerdì a Los Angeles. Aveva 74 anni. La famiglia ha confermato la notizia del decesso all'Associated Press, senza fornire dettagli sulle cause della morte. Vitali era il braccio destro di Kubrick nei suoi film più importanti.

La figlia Masha Vitali ha condiviso una dichiarazione congiunta dei figli dell'attore:"Leon era un uomo speciale e adorabile, guidato dalla sua curiosità, che diffondeva amore e calore ovunque andasse. Sarà ricordato con amore e mancherà moltissimo alle molte persone che ha toccato".



Nel 2017 il documentario Fireworker ha dato lustro al contributo di Vitali nei film di Stanley Kubrick - ecco il trailer del documentario su Kubrick di un paio d'anni fa - ricoprendo tutti i ruoli possibili, dall'aiuto casting all'aiuto regista fino all'attore.

Di origine italiana, Leon Vitali recitò con un piccolo ruolo in Barry Lyndon e Eyes Wide Shut, lavorando come assistente personale di Kubrick in Shining e in qualità di assistente alla regia in Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut.



Matthew Modine, che recitò in Full Metal Jacket, ha ricordato Vitali su Twitter:"Ci sono persone che incontriamo che hanno un profondo impatto sulle nostre vite. Nella mia, Leon Vitali era una di queste. Un artista in ogni aspetto della sua vita. Un padre amorevole e un amico per tanti. Una natura gentile, generosa e indulgente. Ha esemplificato e personificato la grazia".



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Barry Lyndon con il nostro Everycult.