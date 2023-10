Leo, trailer del nuovo film animato di Netflix: Edoardo Leo doppia Adam Sandler

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha rilasciato il nuovo trailer di Leo, il film d’animazione che segue le avventure della vecchia lucertola Leo alle prese con i problemi dei giovani studenti di una scuola elementare della Florida.

Come mostrato dal filmato disponibile in calce all'articolo, la storia segue appunto la stanca lucertola settantaquattrenne Leo, intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga. Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante...

Da segnalare che per la versione italiana di questa commedia musicale animata per tutta la famiglia sarà Edoardo Leo a dare la voce al suo omonimo, subentrando ad Adam Sandler che invece doppia il protagonista nella versione originale. Il film sarà disponibile dal 21 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Per altri contenuti legati alla piattaforma di streaming on demand Netflix, scoprite l'ultimo film di Adam Sandler, che ha conquistato praticamente tutti, sia la critica che il pubblico di abbonati, al suo debutto sul servizio.