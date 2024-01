Leo, Netflix annuncia il sequel del film di Adam Sandler dopo il grande successo

Netflix ha confermato ufficialmente la produzione del sequel del film animato Leo, che comprende tra i protagonisti del progetto Adam Sandler nelle vesti di co-sceneggiatore, produttore e doppiatore del protagonista. Il primo capitolo cinematografico è stato distribuito sulla piattaforma streaming lo scorso 21 novembre.

Diretto da Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim, Leo racconta la storia di una lucertola domestica di nome Leo (Adam Sandler), che affronta una crisi esistenziale e decide di fuggire dalla scuola della Florida dov'è rinchiuso da decenni per trovare la propria libertà.



Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha confermato la produzione del sequel, affermando che il team sta già pensando a Leo 2 e sta lavorando al massimo delle proprie capacità. D'altronde, dopo le recensioni sostanzialmente positive era prevedibile una scelta di questo tipo da parte di Netflix. Adam Sandler con Leo ha raggiunto un record incredibile per l'animazione su Netflix.



Quale sarà la trama del sequel di Leo? La conclusione del primo capitolo lascia spazio a Netflix per sviluppare diverse trame per quanto concerne il futuro della narrazione e quindi le possibili soluzioni in vista del seguito sono molteplici.

Nel cast vocale del primo film, oltre a Sandler, sono presenti anche Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander e Rob Schneider.



Per prepararvi al meglio al sequel potete leggere la nostra recensione di Leo; potete trovare il film sulla libreria di Netflix.