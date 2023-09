Leo guarda Leo: DiCaprio si gode Messi (e un ghiacciolo) allo stadio per l'MLS

Lionel Messi si è abbattuto come una tempesta sulla MLS, lasciando il suo segno indelebile sul campo e sull’immagine della lega calcistica nordamericana. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2023, il campione argentino ha giocato a Los Angeles, davanti a una platea di vip, tra i quali spunta, in un video diventato virale, Leonardo DiCaprio.

Dopo le esultanze di Messi dedicate al Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare dell’effetto sul calcio statunitense dell’ex giocatore del Paris Saint Germain che è riuscito a smuovere, per il suo ultimo match giocato e vinto in quel di Los Angeles, un incredibile numero di star pronte a dedicare la propria attenzione allo sport del calcio per poter vedere il fenomeno campione del mondo in carica.

Oltre al protagonista di Titanic, che possiamo vedere nel video mentre si gusta la partita insieme a un gelato, i nomi dei presenti e invitati alla partita farebbe impallidire qualsiasi evento: in tribuna erano infatti presenti, tra gli altri, il principe Harry, vecchio amico del proprietario del club in cui milita Messi, David Beckham, Will Ferrell, Owen Wilson, Selena Gomez, Tom Holland, Tobey Maguire, Nas e Liam Gallagher.

Un’operazione, quella di Messi all’Inter Miami che si sta rivelando, dunque, un successo entusiasmante non solo sul rettangolo di gioco ma anche per tutto quello che concerne l’immagine negli USA dello sport più amato nel vecchio continente e in Sud America. In questo senso non possiamo non ricordare che l’addio di Messi al PSG ha fatto perdere al club 2 milioni di follower già nelle ore successive al trasferimento.