Leo From Toledo: Mel Gibson e Frank Grillo nel nuovo thriller di Joe Carnahan

The Hollywood Reporter segnala che Mel Gibson e Frank Grillo sono stati scelti ufficialmente come protagonisti per Leo From Toledo, il nuovo thriller d'azione diretto da Joe Carnahan.

Scritto da Dan Casey (Fast and Furious 9), il film racconta la storia di un ex sicario di Kansas City che ora vive nel programma protezione dei testimoni e ha problemi con la sua memoria. "Quello che ricorda, vorrebbe dimenticarlo" ha dichiarato un portavoce di MadRiver International, casa di produzione del film. "Ma ciò che ha dimenticato lo rende un uomo braccato da chiunque con poco tempo per salvare l'unica cosa che gli è rimasta: la figlia e la nipote, che per lui sono due estranee"

Le riprese dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2020.

Curiosamente, Leo From Toledo segna una seconda collaborazione consecutiva per Gibson, Grillo e il regista Carnahan, dato che il trio ha appena concluso le riprese del thriller fantascientifico Boss Level, entrato pochi giorni fa in post-produzione.

"Leo è il tipo di film che amo fare, è divertente e sincero e ha una tonnellata di grande azione" ha dichiarato Carnahan, noto per i thriller come The Gray e The A-Team. “Essere in grado di lavorare con Mel e Frank di nuovo è un vero dono. Accade raramente che tu riesca a fare film con le persone che ami e rispetti, quindi mi considero benedetto. Sento che Leo è un ritorno alla forma per Mel. La sceneggiatura gli permette di essere sia divertente che drammatico in diversi punti e non vedo l'ora di vedere cosa farà con quel personaggio".

Gibson si è detto altrettanto entusiasta: "Raramente mi sono divertito di più che sedermi in una stanza con il produttore Lawrence Gray e lo sceneggiatore e regista Joe Carnahan per lavorare a questa storia. È un thriller serrato e veloce, con eccentriche osservazioni".

Ricordiamo che prossimamente Gibson dirigerà il remake di The Wild Bunch, anche se il progetto ad oggi non ha una data di inizio riprese ufficiale.