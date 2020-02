Leo from Toledo: Joe Carnahan svela alcuni dettagli sul film con Mel Gibson e Frank Grillo

Joe Carnahan, Mel Gibson e Frank Grillo hanno lavorato di recente al film Boss Level. I tre si riuniranno fra poco per girare insieme un altro interessante progetto, Leo from Toledo. Sul film ha parlato proprio il regista, Joe Carnahan, che ha svelato alcuni dettagli sul prossimo progetto che lo coinvolge proprio insieme alle due star.

"Mel interpreta un uomo che soffre di 'demenza da veglia'; è oscura, è cosciente e sveglio e poi perde tempo... in pratica vive nelle vesti di Leo Ward, ha un incontro con sgherri locali, e si sveglia in ospedale... Gira il braccialetto del ricovero e legge Conrad Verrick. Conrad Verrick era il suo nome quando era un sicario per la folla di Kansas City. E ora è protetto da testimoni. Ha appena rinunciato all'esser dato per morto, quindi sanno che è vivo e stanno arrivando da lui".



Un ruolo chiave a quel punto della trama lo interpreta Frank Grillo, 'un sicario di Anderson Cooper'. Ciò significa che Grillo somiglierà ad Anderson Cooper mentre si mette alle calcagna del personaggio di Mel Gibson. Le riprese del film dovrebbero iniziare a breve tra l'Ohio e la Louisiana.

Le riprese di Leo from Toledo dovrebbero durare circa 30 giorni ma la data precisa dell'inizio non è ancora stata ufficializzata.

Alla produzione ci sarà Grey Matter Productions. Nelle ultime ore sono arrivate altre notizie che riguardano Carnahan; The Raid non sarà più un remake ma un film completamente originale.

Nel 2017 Carnahan ha lasciato la regia di Bad Boys 3 per attriti con Will Smith.