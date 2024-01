Lenny Kravitz non preparerà un discorso per il matrimonio della figlia Zoë Kravitz

Lenny Kravitz è un papà dal cuore d'oro, il suocero che tutti vorrebbero: il cantante e attore ha dichiarato che in occasione del matrimonio tra sua figlia Zoë e Channing Tatum, non preparerà alcun discorso. Il motivo è molto dolce: per Kravitz, infatti, "sarà il cuore a parlare".

Le dichiarazioni del cantante sembrerebbero un'ulteriore conferma della prossima unione tra Zoë Kravitz e Channing Tatum il cui fidanzamento, come ricordiamo, non è mai stata ufficializzato alla stampa. A ogni modo, Lenny Kravitz sembra innamorato del futuro genero quasi quanto la figlia: "È un bravo ragazzo. Ci sentiamo spesso, e stiamo insieme ogni volta che possiamo", ha detto il cantante A E! News, attualmente vicino alla pubblicazione del suo nuovo album Blue Electric Light che uscirà il prossimo 15 marzo.

Zoë Kravitz ha appena compiuto 35 anni: la star di Big Little Lies ha saputo sorprendere il pubblico come Cat Woman in The Batman di Matt Reeves. Ma il 2023, oltre ad essere stato l'anno del suo fidanzamento, per Kravitz ha rappresentato anche la realizzazione di un sogno: l'attrice, infatti, ha esordito alla regia con Pussy Island dirigendo anche il quasi marito Channing Tatum. Quest'ultimo, dopo Magic Mike: The Last Dance, sarà tra i protagonisti di Project Artemis accanto a Scarlett Johansson.