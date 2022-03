Lenny Kravitz e Jason Momoa insieme dopo il divorzio da Lisa Bonet: 'Fratelli per sempre'

Dopo l'annuncio della separazione tra Lisa Bonet e Jason Momoa, quest'ultimo, come promesso, non ha tagliato i ponti con la famiglia della moglie, compreso Lenny Kravitz, con cui l'attore negli anni ha stretto un forte legame d'amicizia. A riprova, anche una nuova foto apparsa sui social e che li ritrae insieme al grido di "Fratelli per sempre".

Mostrando tutto il suo sostegno alla coppia, Lenny Kravitz ha condiviso una foto molto dolce con Jason Momoa, con il relativo messaggio in didascalia che ha fatto impazzire di gioia i fan: "Corri o sei morto. Fratelli per sempre". Momoa ha prontamente risposto tra i messaggi all'amico: "Ti amo fratello, la famiglia per sempre".

Il popolo di internet non sarà sicuramente sorpreso da questa dimostrazione di amicizia, dato che è noto da un po' che Lenny Kravitz è a suo agio con Jason Momoa. Il primo è stato anche lui sposato con Lisa Bonet da cui ha avuto tre figli (inclusa la star di The Batman Zoë Kravitz).

Lenny Kravitz non ha mai nascosto pubblicamente il suo affetto, e recentemente sia lui che Momoa sono stati di grande supporto a Zoë ed entusiasti dei suoi successi sul grande schermo. Lo abbiamo visto anche quando sia Kravitz che Momoa hanno commentato più che positivamente il debutto di Zoë Kravitz al Saturday Night Live qualche settimana fa.

Momoa e Bonet avevano iniziato la loro relazione nel 2005 ma non si erano sposati fino al 2017. La coppia ha avuto due figli, Lola nata nel 2007 e Nakoa-Wolf nato nel 2008. Il matrimonio si era svolto in gran segreto e solo alcune foto della stampa erano riuscito a scovarlo. Jason Momoa in questi ultimi anni si è mostrato molto affettuoso nei confronti di Zoe Kravitz, figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz, soprattutto in occasione dell'uscita di The Batman.

Rivedremo presto Momoa in Aquaman 2 che vedrà il ritorno alla regia di James Wan.