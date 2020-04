Lena Headey, ex star di Game of Thrones, torna nel dramma The Flood

Se Lena Headey ci ha fatto sorridere con dei simpatici video di make up, ora la Cersei di Game of Thrones torna ad essere seria, con un nuovo film drammatico intitolato The Flood.

Le vicende ruoteranno attorno alle sfide dell'immigrazione e si concentreranno su Wendy (Lena Headley), un' agente dell'ufficio immigrazione della Gran Bretagna, e su Haile (Ivanno Jeremiah), un rifugiato in cerca di asilo. Avremo l'occasione di ripercorrere il traumatico viaggio di Haile e osservare la complicata situazione sociopolitica del mondo contemporaneo.

Come è possibile vedere dal trailer, nel cast troviamo anche un'altra vecchia conoscenza che i fan di Game of Thrones conoscono bene: si tratta di Iain Glen, che nella serie interpretava il valoroso Ser Jorah Mormont. Stavolta sarà Philip, un collega di Wendy. Potrebbe essere quindi interessante vederli all'opera in un contesto completamente diverso.

Alla regia troviamo Anthony Woodley (Outpost 11, The Carrier), mentre la sceneggiatura è stata scritta da Helen Kingston. Nei cinema britannici il film è già uscito durante l'estate del 2019, mentre arriverà a marzo in digitale negli Stati Uniti. Al momento non ci sono informazioni per un'uscita italiana.

Iain Glen tornerà come Bruce Wayne nella serie Titans, riprendendo il ruolo che gli è stato affidato a partire dalla seconda stagione.