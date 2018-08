Lena Dunham con Maya Hawke nel cast di Once Upon a Time in Hollywood

Sembra davvero infinito il casting di Once Upon a Time in Hollywood, la nuova pellicola di Quentin Tarantino, già entrata in produzione nelle scorse settimane. Sono stati annunciati gli ingaggi delle attrici Lena Dunham e Maya Hawke, che andranno ad infoltire ulteriormente il parterre d'interpreti del film di Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood sarà ambientato nel 1969, con gli omicidi della Famiglia di Charles Manson sullo sfondo della trama principale che racconta le vicende di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un'ex star tv, e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), impegnati a cercare di farsi largo a Hollywood.

Oltre a Dunham e Hawke figurano fra i nuovi ingressi nel cast anche Austin Butler (Tell Me a Story) e Lorenza Izzo (The Green Inferno).

Figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, Maya Hawke reciterà in un film del regista di Knoxville dopo che la madre nel corso degli anni ha consolidato il suo ruolo di musa di Tarantino in pellicole come Pulp Fiction e i due volumi di Kill Bill.

Maya Hawke comparirà anche nella terza stagione di Stranger Things mentre Lena Dunham, autrice, produttrice e interprete della serie Girls, ha recitato recentemente nello show HBO dal titolo Camping.

Once Upon a Time in Hollywood comprende già nel cast, tra gli altri, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Burt Reynolds, Damian Lewis, Al Pacino, Tim Roth, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Kurt Russell, Luke Perry, Clifton Collins Jr., Nicholas Hammond, James Marsden e Mike Moh.

Il film uscirà nelle sale nell'agosto 2019, a cinquant'anni dall'omicidio di Sharon Tate.