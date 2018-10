Lena Dunham adatterà la storia di una rifugiata per Spielberg e J.J. Abrams

Variety riporta che la vincitrice del Golden Globe Lena Dunham scriverà l'adattamento di A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee’s Incredible Story of Love, Loss, and Survival, libro non-fiction scritto da Melissa Fleming. Il film sarà co-prodotto da Steven Spielberg e J.J. Abrams.

Il libro documenta la vera storia di Doaa Al Zamel, madre di due bambini in fuga dall'Egitto verso la Svezia. Dopo essere naufragata durante il viaggio, Al Zamel è sopravvissuta per giorni in mare aperto con in braccio i propri figli potendo contare solamente su un gonfiabile.

La Fleming ha lavorato per otto anni come capo portavoce per la United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) e attualmente lavora come consulente per del Segretario Generale delle Nazioni Unite. La scrittrice viaggia nelle zone di guerra e nei campi di rifugiati per dare voce ai milioni di persone che hanno perso la propria casa.

Ordinato da Paramount Pictures, l'adattamento sarà prodotto dalla Bad Robot di Abrams e dalla Amblin Partners di Spielberg. Il progetto sarà co-distribuito globalmente dalla Amblin e Paramount.

Tra i lavori precedenti della Dunham troviamo l'apprezzato show Girls e la serie comedy Camping, attualmente in onda su HBO con Jennifer Garner, David Tennant e Juliette Lewis nel cast. L'attrice e sceneggiatrice ha recitato in Girls, American Horror Story, Tiny Furniture e This Is 40.