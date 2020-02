Leigh Whannell rivela nuove informazioni sul remake di Fuga da New York

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film L'Uomo Invisibile, il regista e sceneggiatore Leigh Whannell ha offerto nuovi aggiornamenti relativi all'atteso remake di Fuga da New York.

ll film è in sviluppo dal 2015, ma da allora non si è mai mosso davvero in avanti: "Al momento, non ci sono aggiornamenti. Il progetto era qualcosa che è stato proposto e da allora il treno ha lasciato la stazione prima che fosse pronto a partire. Perfino il comunicato stampa probabilmente è uscito prima che fosse pronto per uscire. Una volta che la situazione con L'Uomo Invisibile si sarà calmata, avrò il tempo di sedermi su una spiaggia da qualche parte e pensare a cosa voglio fare dopo. Sono un grande fan di Escape From New York, ma non sono concretamente sicuro che sarà il mio prossimo film. Se fosse attualmente in produzione lo direi senza problemi, ma è qualcosa che al momento semplicemente se ne sta seduto su uno scaffale."

La Fox aveva in programma un remake del classico cult di John Carpenter ormai da cinque anni, e il regista Robert Rodriguez aveva firmato nel 2017 per dirigere il progetto, ma restò sempre vago sull'argomento. Whannell, a sua volta, è stato assunto come sceneggiatore nel 2019 per scrivere una nuova bozza del copione (con un'opzione per assumere anche il controllo della regia), mentre lo stesso Carpenter è stato annunciato come produttore esecutivo.

