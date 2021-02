Lei mi parla ancora di Pupi Avati come Parasite: su Sky numeri record, superato Pinocchio

Un’accoglienza a dir poco calorosa per Lei mi parla ancora, il nuovo film Sky Original diretto da Pupi Avati, che nella serata di ieri ha esordito su Sky Cinema Uno facendo registrare numeri da record.

Il comunicato stampa di Sky parla di un ascolto di 367 mila spettatori medi, traguardo che classifica Lei mi parla ancora come miglior debutto per un film d’autore su Sky negli ultimi due anni, inferiore al solo alle cifre di Parasite. Inoltre, il dato di ieri ha eguagliato i numeri dell’esordio su Sky di Pinocchio di Matteo Garrone - che però aveva beneficiato di una normale run teatrale prima della pandemia - ed è attestato ampiamente sopra la media dei 4 precedenti film in onda il lunedì su Sky Cinema (con uno share del +44%).

Il film liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi ha emozionato e appassionato il pubblico di Sky, che ha commentato sui social elogiando la grande prova drammatica del protagonista Renato Pozzetto, così come la storia dell’amore immortale interpretata, tra gli altri, da Fabrizio Gifuni, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella, Chiara Caselli, Nicola Nocella, Serena Grandi, Alessandro Haber e Gioele Dix. Consensi unanimi anche dalla critica, compresa quella che viene dalla nostra recensione di Lei mi parla ancora.

Ricordiamo che Lei mi parla ancora - un film Sky Original prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film – è attualmente disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW TV.