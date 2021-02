Lei mi parla ancora, su Sky il nuovo film di Pupi Avati: quando vederlo anche in streaming

Lei mi parla ancora, il nuovo film diretto da Pupi Avati con protagonisti Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, si prepara al debutto in esclusiva su Sky Cinema.

Prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film, andrà in onda su Sky Cinema l’8 febbraio in prima assoluta e in streaming su NOW TV, disponibile anche on demand.

Nel cast anche Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Alessandro Hater, Lino Musella, Chiara Caselli, Gioele Dix e Serena Grandi: prodotto da Antonio Avati, Luigi Napoleone, Massimo Di Rocco e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il film è liberamente tratto dal libro “Lei mi parla ancora” di Giuseppe Sgarbi, padre del celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Racconta la storia di Nino e Caterina, sposati da sessantacinque anni: alla morte di lei, la figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor, Amicangelo, per scrivere la propria biografia. A poco a poco tra i due nascerà un'amicizia indimenticabile che risveglierà emozioni e ricordi, con Nino che si mano a mano si aprirà allo sconosciuto per mettere a nudo la sua storia d'amore con Caterina.

