LEGO Star Wars Halloween Special: Darth Vader, BB-8 e Poe Dameron nel trailer ufficiale

Cosa può rendere Halloween più terrificante della minaccia dell'oppressione? Dei Sith? Dei villain di Star Wars? Il primo trailer per Lego Star Wars Terrifying Tales è qui. Non perdetevelo!

Ricordate il LEGO Star Wars Halloween Special di cui avevamo parlato in precedenza? Beh, finalmente abbiamo un primo trailer per il più nuovo appuntamento a tema Star Wars in arrivo su Disney+.

Dopo la serie animata Star Wars: Visions e i cortometraggi Star Wars: Galaxy of Sounds approderà infatti sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino un nuovo speciale LEGO, giusto in tempo per Halloween.

"Dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Poe Dameron e BB-8 devono effettuare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico di Mustafar, dove incontrano l'avido e subdolo Graballa the Hutt. Il boss del crimine ha acquistato il castello di Darth Vader e lo sta restaurando per farlo diventare il primo hotel di lusso a tema Sith della galassia" si legge nella sinossi ufficiale di Lego Star Wars Terrifying Tales "Mentre aspettano il termine delle riparazioni sul loro X-Wing, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un impavido e coraggioso giovane che lavora come meccanico di Graballa) si avventureranno nel profondo del misterioso castello accompagnati dal leale servitore di Vader, Vaneé. Durante il viaggio, Vaneé continuerà a raccontare storie ai nostri eroi, mentre questi vengono attirati sempre più a fondo verso le segrete del castello, e un sinistro piano sembra emergere. Con l'aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare la rinascita di un'antica forza del male e riuscire a scappare per tornare dai loro amici".

Lego Star Wars Terrifying Tales debutterà il 1 ottobre su Disney+. Nel cast di doppiatori troviamo anche Jake Green (Poe Dameron), Dana Snyder (Graballa the Hutt), Raphael Alejandro (Dean), Tony Hale (Vaneé), Trevor Devall (Palpatine), Christian Slater (Ren), Mary Elizabeth McGlynn (NI-L8), e Matt Sloan (Darth Vader).