LEGO Star Wars Halloween Special, nel cast Christian Slater e Tony Hale

Tony Hale e Christian Slater presteranno le proprie voci in un nuovo speciale Disney+ LEGO Star Wars che si svolge dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker. Lo speciale verrà pubblicato in anteprima il 1° ottobre e s'intitolerà LEGO Star Wars: Racconti spaventosi. Contestualmente Disney+ ha svelato altri dettagli sullo show.

LEGO Star Wars: Racconti spaventosi vede Poe (doppiato da Jake Green) e BB-8 che effettuano un atterraggio d'emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar, dove incontrano l'avido e connivente Graballa the Hutt (Dana Snyder) che ha acquistato il castello di Darth Vader e lo sta ristrutturando come primo hotel di lusso all-inclusive della galassia ispirato ai Sith.



In attesa che il suo X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean, un ragazzo che lavora come meccanico, si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servo Vaneé (doppiato da Tony Hale).

Durante il percorso quest'ultimo racconta tre storie inquietanti legate ad antichi manufatti e cattivi iconici di tutte le epoche di Star Wars. Tuttavia mentre i protagonisti scendono sempre di più all'interno del castello emerge un piano sinistro e dovranno lottare per sfuggire ad un antico male e tornare dai loro amici. Ricordiamo che lo scorso anno è stato pubblicato uno speciale LEGO Star Wars natalizio con Rey che viaggia nel tempo e incontra il giovane Skywalker.

Nello speciale di Halloween, Christian Slater presterà la voce ad un personaggio di nome Ren. Il cast è composto anche da Raphael Alejandro, Trevor Devall, Mary Elizabeth McGlynn e Matt Sloan.



