LEGO, i set Batmobile di Batman in super sconto su Amazon

Il venerdì più vantaggioso dell'anno è arrivato e con esso tante promo per tutti gli appassionati di cultura pop. Su Amazon ci sono parecchi set Lego da tenere d'occhio e tra quelli iconici non potevano mancare i (poco) colorati mattoncini dedicati alla Batmobile di Batman!

In occasione del Black Friday lo store Lego ufficiale ha promosso importanti sconti su molti set legati al franchise di Batman: può un fan dell'uomo pipistrello non avere sulla propria mensola l'iconica Batmobile del 1989?

Il set LEGO DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs; the Joker è composto da 438 pezzi e ricostruisce la caccia al Joker di Jack Nicholson in Batman di Tim Burton. Il modello della Batmobile è curato in ogni minimi dettagli e permette persino di inserire una delle due minifigure (Batman e Joker) incluse nel set nell'abitacolo dell'auto. LEGO DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs; the Joker ha un prezzo di € 37,90.

Ma su Amazon gli sconti sui set Batmobile non finiscono qui: in promozione anche Super Heroes Batmobile: Inseguimento di The Penguin composto da 392 pezzi per rivivere le emozioni di The Batman di Matt Reeves. Il set comprende la Batmobile dotata anche di 2 shooter a molla che permettono di lanciare mega missili dalla parte anteriore e due minifigure di Batman di Robert Pattinson e del criminale il Pinguino con tutte le sue armi al costo di € 22,49.

In promozione anche il set BATMOBILE LEGO Technic, un'accurata riproduzione della Batmobile di The Batman del 2022: le particolarità di questo modello sono la fiamma rotante ed i mattoncini luminosi. In totale il set (abbastanza impegnativo) comprende ben 1360 pezzi al costo di € 69,98.

In attesa dell'arrivo di The Batman 2 sul grande schermo, se siete curiosi potete scoprire quando è ambientata The Penguin la serie TV spin-off dedicata al super cattivo di Colin Farrell.