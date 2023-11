LEGO: quando partono le offerte del Black Friday? I set da tenere d'occhio

Il Black Friday Lego sta per arrivare e i fan dei mattoncini e del cinema si preparano a vedere i propri set preferiti a prezzo scontato sul sito dell’azienda danese. In attesa di scoprire le offerte, possiamo condividere una serie di promozioni, anticipare l’uscita di un bellissimo set e ricordare alcuni pezzi da tenere d’occhio.

Dopo aver esaminato 7 cofanetti perfetti da regalare a Natale, torniamo ad occuparci di prodotti relativi al cinema, sfruttando un’occasione imperdibile come quella del Black Friday per scandagliare il catalogo Lego alla ricerca di set interessanti da acquistare, magari, a prezzo ridotto.

Per quanto riguardi il franchise di Star Wars non possiamo che sperare in sconti corposi su alcuni dei set più impressionanti presentati dalla casa dei mattoncini, come l’incredibile Millennium Falcon o il bellissimo X-Wing Starfighter.

Per quello che concerne la saga del maghetto creato da J.K. Rowling, non possiamo non tenere sotto controllo i BrickHeadz che rappresentano Harry, Hermione, Ron e Hagrid o il particolarissimo Baule del Quidditch.

I fan del Marvel Cinematic Universe potranno gioire, invece, a prescindere dagli sconti, grazie all’uscita di un fantastico set che permetterà di costruire la Torre degli Avengers e che sarà rilasciato sul mercato italiano proprio nella giornata di venerdi 24 novembre 2023.

Riportiamo, inoltre, che i prezzi tagliati saranno accompagnati da degli omaggi speciali per le spese superiori a una certa cifra nelle giornate relative al weekend del Black Friday e alla giornata del Cyber Monday.

Non resta da far altro che aspettare venerdì, quando, allo scoccare della mezzanotte, partiranno i prezzi speciali, e visitare il sito ufficiale Lego per scoprire quali offerte riserverà ai propri clienti il colosso dei giocattoli, intanto, vi lasciamo a 3 cult Eagle Pictures presentati in 4K per il prossimo Natale.