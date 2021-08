LEGO Harry Potter, ecco un nuovo incredibile set per celebrare il 20esimo anniversario

In attesa di nuove informazioni e materiali promozionali per il Harry Potter.terzo film di Animali Fantastici, si può fare ritorno nel Wizarding World con questo nuovissimo set LEGO, realizzato per celebrare un anniversario speciale per tutti gli appassionati di

In occasione del 20esimo anniversario di LEGO Harry Potter, l'azienda produttrice dei celebri mattoncini colorati ha deciso di realizzare un nuovissimo set, LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista.

Il modello da esposizione composto da 3010 pezzi rende omaggio alla celebre saga nata dalla fantasia di J.K. Rowling con delle repliche di alcuni dei personaggi e degli oggetti più iconici del franchise: la civetta di Harry, Edvige, Albus Silente, la lettera per Hogwarts, una cioccorana, le pozioni magiche, il diario di Tom Riddle, la McGrannitt, Hagrid, il Boccino d'Oro...

“La magia senza tempo di Harry Potter continua ad emozionare grandi e piccini, e questo nuovo set LEGO è il nostro modo per celebrare i 20 anni di LEGO Harry Potter e i meravigliosi personaggi e oggetti magici che li hanno rappresentati" ha commentato il designer LEGO Marcos Bessa "Ogni oggetto nel set è pieno di ricordi: dalle vittorie nelle partite di Quidditch, agli ingredienti iconici delle pozioni, per non parlare dell’importante lettera di ammissione. Costruire il set Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, farà emergere nei fan LEGO i tanti e affettuosi ricordi legati al Wizarding World, pronti a venir fuori ogni volta che si ammirerà questo bellissimo modellino”.

Il set LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista sarà disponibile dal 2 settembre 2021 nei LEGO Store e sul sito ufficiale LEGO al prezzo consigliato di 249.99 €. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina web di LEGO.