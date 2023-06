LEGO, il set della Batcaverna in Batman Returns sta per arrivare

LEGO è pronta per rilanciare il film Batman Returns (Il ritorno) attraverso un nuovo set della Batcaverna, costituito da ben 3981 pezzi e un'infinità di dettagli. La vostra prima occasione per acquistare questo fantastico prodotto avverrà tra il 4 e il 5 giugno 2023.

Il set comprenderà l'iconica automobile del supereroe DC (con tanto di blaster) e ben sette personaggi: Max Shreck, Il pinguino, Catwoman, due versioni di Batman, Alfred Pennyworth e Bruce Wayne. Inoltre, una volta chiusa, la Batcaverna assumerà la forma del logo del pipistrello: ne deriva una doppia possibilità di visualizzazione. Tra le funzioni principali, ricordiamo la possibilità di cambiare lo schermo dei computer, aprire il magazzino degli attrezzi e illuminare il costume.

Il 76252 Batcave Shadow Box avrà un presso di 399 dollari (circa 372 euro) e sarà disponibile per la prima volta ai LEGO VIP sul sito ufficiale dell'azienda di giocattoli. Il grande pubblico, invece, dovrà attendere la mezzanotte dell'8 giugno. A proposito, sapevate che il set LEGO della Batmobile Tumbler è in offerta su Amazon?

A breve il supereroe tornerà al cinema in The Flash, film del 2023 diretto da Andy Muschietti. Tredicesima pellicola del DC Extended Universe, narrerà la storia di Barry Allen e del suo viaggio che, sconsigliato da Bruce Wayne, lo porterà indietro nel tempo nel tentativo di impedire l'omicidio della madre. Barry Allen/The Flash sarà interpretato da Ezra Miller, mentre Batman da Michael Keaton. Come se non bastasse, l'uomo pipistrello è il vero protagonista del nuovo spot TV di The Flash. L'appuntamento al cinema è per il 16 giugno 2023.