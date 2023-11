LEGO 2023: i calendari dell'avvento di Harry Potter, Star Wars e Marvel

L'avvicinarsi del Natale è un’ottima occasione per gli appassionati di cinema per trovare merchandise e prodotti speciali relativi alle proprie opere preferite e dedicati alla festività. Il 2023 non fa eccezione, con Lego che ha già presentato i nuovi calendari dell’avvento dedicati a Star Wars, a Harry Potter e all’universo Marvel.

Mente l’avvicinarsi delle festività natalizie ci ha portato a stilare una classifica dei migliori film di Natale, restando più ancora al presente ma pronti a prepararci a festeggiare, vogliamo riportare le offerte dedicati ai propri clienti da Lego e relative ai calendari dell’avvento ispirati a tre grandi franchise cinematografici.

Si tratta, nello specifico, dei conti alla rovescia per il giorno del 25 dicembre a tema Star Wars, Harry Potter e Marvel, come sempre parte integrante delle collezioni dell'azienda danese.: in occasione del Black Friday, i calendari dell’avvento 2023 risultano scontati del 56% su diverse piattaforme statunitensi che ne permettano l’acquisto.

Un’ottima occasione per gli appassionati e i fan di entrare in possesso di miniature e miniset esclusivi che, nel corso degli anni, sono diventati dei veri e propri pezzi da collezione, capaci di allietare le giornate in vista dell’arrivo del Natale.

Particolarmente rilevanti, in questo senso, sono le figurine speciali dedicate alle festività e vestite e addobbate di tutto punto, capaci di farci conoscere i nostri eroi preferiti in una versione differente e adattata al periodo.

Sperando di aver condiviso un’informazione che possa tornare utile per rimpinguare la propria collezione o per regalare qualcosa di apprezzato, vi lasciamo alla notizia relativa all’arrivo sul mercato del set Lego dedicato all’ornitottero di Dune.