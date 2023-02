Legion of Super-Heroes, Harry Shum Jr ammette: 'Amerei lavorare con la DC'

La nuova piega presa dalla DC sembra avere come obiettivo anche la trasmedialità ovvero la possibilità di far comparire gli stessi attori in formati differenti che possono andare dal tv fino all'animazione. Questo sembra averlo capito anche l'attore Harry Shum Jr, doppiatore del villain di Legion of Super-Heroes.

L'attore, diventato noto grazie alle sue performance nella serie tv Netflix Shadowhunter, in Crazy Rich Asian e nell'istant cult Everthing Everywhere All at Once ha recentemente parlato di quanto gli piacerebbe entrare nel mondo DC prestando il volto a Braniac 5, personaggio che ha doppiato nel recentissimo film animato. Il modo in cui Gunn e Safran si stiano approcciando a questo mondo non renderebbe questa possibilità tanto impossibile.

Mentre Everything Everywhere All at Once torna al cinema in Italia, l'attore ha parlato dei suoi recenti successi compreso il film d'animazione a cui ha partecipato. "Oh amico, sarebbe fantastico", ha detto Shum parlando della possibilità di lavorare ad altri prodotti di questo tipo. "Mi piacerebbe lavorare con DC, soprattutto se ha questi elementi nella narrazione, sicuramente" ha concluso. Sembra che sia stata proprio la caratterizzazione del personaggio a spingerlo ad accettare un ruolo vocale di questo tipo.

Nel frattempo per celebrare al meglio il suo ritorno nelle sale, vi consigliamo la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!