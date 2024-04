Questa leggendaria saga horror sta per tornare al cinema con nuovo capitolo ufficiale

Nel corso del proprio ricchissimo panel di presentazione al CinemaCon 2024, Lionsgate ha confermato ufficialmente il ritorno al cinema di una delle saghe horror di maggior successo di sempre annunciando un nuovo capitolo per il grande schermo.

Stiamo parlando del nuovo film di Blair Witch Project, che Lionsgate e Blumhouse hanno annunciato ufficialmente in queste ore come parte di un accordo multi-film che vedrà Blumhouse reinventare i classici horror della Lionsgate: l'accordo segue la collaborazione dei due team per Imaginary, che ha guadagnato 38,2 milioni di dollari dalla sua uscita il mese scorso.

Blair Witch Project del 1999 è considerato uno dei film più redditizi di tutti i tempi: realizzato con un budget di soli 35mila dollari, ha incassato 249 milioni di dollari a livello globale, dando il via al filone dei found-footage movie, un sequel nel 2001 e un nuovo capitolo uscito nel 2016. Roy Lee, che ha prodotto il film del 2016, tornerà anche per questo nuovo capitolo. Il presidente della Lionsgate Adam Fogelson e Jason Blum hanno annunciato la notizia: “Sono stato incredibilmente fortunato a lavorare con Jason molte volte nel corso degli anni. Abbiamo stretto un forte rapporto con The Purge quando ero alla Universal e abbiamo lanciato STX con il suo film The Gift. In questo genere non c’è nessuno migliore del team di Blumhouse”, ha affermato Fogelson. “Siamo entusiasti di dare il via a questa partnership con una nuova visione per Blair Witch che reintrodurrà questo classico horror per una nuova generazione”.

Jason Blum ha reso omaggio al film originale e l'influenza che ha avuto su Paranormal Activity, dichiarando: "Senza l'originale Blair Witch la Blumhouse non avrebbe potuto creare Paranormal Activity, quindi questo progetto per me rappresenta un'opportunità davvero speciale e non vedo l'ora di poterlo condividere con tutti voi."

