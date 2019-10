Leggendaria intervista ad Arnold Schwarzenegger: 'Io non temo la Morte, mi incazzo'

Nel corso di una recente intervista radiofonica per la promozione di Terminator: Destino Oscuro, il leggendario attore Arnold Schwarzenegger ha rilasciato una dichiarazione destinata ad entrare negli annali.

Ospite al The Howard Stern Show, la star ha discusso diversi argomenti importanti, come la morte e l'aldilà: nel corso della conversazione, Schwarzenegger si è detto "incazzato" per il fatto che prima o poi dovrà morire. "Non ho paura della Morte, sono solo incazzato di dover morire. Soprattutto penso che, quando hai una vita come la nostra, e poi un giorno è finisce, cavolo ... mi fa davvero incazzare."

I toni dell'intervista si sono fatti ancora più epici quando il presentatore, Howard Stern, ha chiesto l'opinione di Schwarzenegger circa la vita dopo la morte, nello specifico dove vanno gli esseri umani una volta lasciata la Terra.

"La verità è che andremo sei metri sotto terra", ha risposto Schwarzenegger. "E marciremo lì sotto. Ma spero che ci sia una vita dopo questa e che sarà diverso. Spero che ci sia qualcosa dopo, ma so che non sarà così. Non è che, dopo che saremo morti, ci sederemo di nuovo qui e faremo altre interviste, non ci divertiremo e non rideremo. Forse ci saranno angeli seduti da qualche parte, forse ci sarà Dio che ci schiaffeggerà ogni volta che diremo parolacce o qualcosa del genere. Insomma, comunque, qualunque cosa sia, mi fa incazzare e non sopporto l'idea di dovermene andare."

Potete vedere l'intervista in calce all'articolo.

