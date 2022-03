Io sono leggenda, Will Smith sul sequel:'L'idea è partita da Michael B. Jordan'

Il sequel di Io sono leggenda diventerà realtà e accanto al protagonista del primo film, Will Smith, ci sarà anche Michael B. Jordan. E proprio la star di Creed è risultata fondamentale per l'avvio del progetto, come ha raccontato Smith in queste ore, spiegando che Jordan ha partecipato attivamente al processo creativo.

Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet del Santa Barbara Film Festival, che gli ha conferito il premio tributo Outstanding Performer of the Year, Will Smith ha spiegato quanto fosse titubante inizialmente:"[Io sono leggenda] Era uno di quei film che avrei lasciato da solo, poi ho sentito l'idea. Potrebbe funzionare. Penso che si possa fare".



L'attore pare sia rimasto molto colpito dalla proposta di Jordan:"È un concept davvero interessante e Michael B. Jordan ha fatto parte della creazione dell'idea".

Will Smith e Michael B. Jordan saranno produttori del film, con Akiva Goldsman che tornerà a lavorare alla sceneggiatura, dopo aver co-scritto il primo capitolo, secondo quanto riporta Deadline. Già nel 2014 si parlò di un reboot di Io sono leggenda.



Attualmente manca il nome del regista, che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. Io sono leggenda è basato sull'omonimo romanzo di Richard Matheson del 1954. Il film del 2007 è stato diretto da Francis Lawrence e interpretato anche dalla figlia di Smith, Willow. Nel corso della pandemia di COVID-19, Io sono leggenda riprese vigore grazie alle numerose visioni casalinghe del film. Con un incasso di 585,4 milioni di dollari in tutto il mondo, Io sono leggenda è uno dei film di maggior successo nella carriera di Will Smith.



La trama racconta un mondo distopico del 2012, nel quale Robert Neville (Smith) è l'unico sopravvissuto ad un'epidemia mortale che ha colpito tutta l'umanità in seguito alla somministrazione di un vaccino contro il cancro. La Terra è popolata da zombie che non sopportano la luce del sole e costringono l'uomo a cercare provviste di giorno e cercando una cura per dare un futuro al pianeta.



Ora l'unica domanda è la seguente: quando uscirà il sequel di Io sono leggenda con Will Smith e Michael B. Jordan?