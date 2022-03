Io sono Leggenda, Will Smith e Michael B. Jordan saranno le star del sequel

Will Smith e Michael B. Jordan reciteranno insieme nel film sequel di Io sono Leggenda, la pellicola del 2007 diretta da Francis Lawrence che aveva visto proprio Smith nei panni del protagonista.

Ci sarà un sequel per il film del 2007 Io sono Leggenda, e le sue star sono già state scelte: ritornerà Will Smith, a questa volta sarà accompagnato da Michael B. Jordan.

A riportarlo sono i siti Deadline e The Wrap, che rivelano anche il coinvolgimento dello sceneggiatore della pellicola originale, Akiva Goldsman, in qualità di produttore e autore dello script del sequel, su cui però non abbiamo ancora alcun dettaglio.

Al momento nessun nome è stato legato alla regia del progetto, ma sia Jordan che Smith vestiranno anche gli abiti dei produttori tramite alle loro case di produzione Outlier Society e Westbrook Studios assieme ai loro soci Elizabeth Raposo e Jon Mone. A loro si uniscono anche James Lassiter, Greg Lessans e Ryan Shimazaki.

Il film sarà targato Warner Bros., che già nel 2014 aveva tentato di riportare sullo schermo Io sono Leggenda con un reboot, del quale però non si sono più avute notizie.

Io sono Leggenda guadagnò più di 585 milioni di dollari in tutto il mondo, contribuendo ad accrescere ancor di più la fama del suo protagonista, Will Smith, ora tra le nomination agli Oscar 2022 nella categoria Miglior Attore Protagonista per King Richard.