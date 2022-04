Io Sono Leggenda, la prima versione prevedeva un accordo tra Will Smith e gli infetti?

La storia della versione cinematografica di Io Sono Leggenda è stata piuttosto travagliata: l'adattamento dell'omonimo libro di Richard Matheson è passato per anni di regista in regista prima di trovare lo sbocco per il grande schermo nella versione rilasciata nel 2007 con protagonista Will Smith, anch'essa più volte rimaneggiata.

Si è parlato più volte, ad esempio, del finale inizialmente previsto per il film diretto da Francis Lawrence: la versione arrivata in sala, come sicuramente ricorderete, vede il personaggio di Will Smith sacrificare la sua vita per salvare gli altri due sopravvissuti, offrendosi letteralmente in pasto agli infetti perché Anna ed Ethan possano riuscire a fuggire.

Il finale originale si poneva invece l'obbiettivo di dare maggior profondità ai Darkseeker: l'idea era infatti quella di esplicitare il fatto che gli infetti fossero ancora esseri in grado di provare sentimenti ed emozioni, e che lo scopo del loro attacco al rifugio di Neville fosse unicamente quello di salvare il loro simile tenuto sotto chiave nel laboratorio.

A quel punto i tre sopravvissuti e i Darkseeker avrebbero quindi trovato una sorta di accordo, con gli infetti che avrebbero permesso ai nostri di lasciare illesi la città in cambio, ovviamente, della vita della "cavia" catturata da Neville. Cosa ne dite? Quale dei due finali preferite? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, che aspetto avrebbero avuto i Darkseeker nel film di Ridley Scott.