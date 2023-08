La leggenda degli uomini straordinari, perchè non è stato realizzato un sequel?

Nonostante l'enorme cast coinvolto nella pellicola, la realizzazione di un sequel de La leggenda degli uomini straordinari fu interrotta a causa di motivi produttivi. La pellicola con protagonista Sean Connery, infatti, non era riuscita a soddisfare i requisiti minimi per pensare ad un seguito.

Mentre si inizia a pensare ad un reboot per Hulu de La leggenda degli uomini straordinari, la domanda, ovviamente, ritorna al motivo per cui all'epoca della realizzazione del primo film si decise di cancellare la lavorazione di un sequel sostanzialmente più in pre-produzione. La pellicola, in realtà, conferma quanto anche un cast di grandissimi attori, se la storia non è di qualità, non può sostenere un intero film. Pensato come la trasposizione di un celebre fumetto, secondo molti il prodotto finale non fu all'altezza delle aspettative.

Le brutte recensioni ottenute dalla critica e i pessimi risultati al botteghino hanno reso La leggenda degli uomini straordinari un flop fin dai primi giorni di programmazione portando la casa di produzione a cancellare la produzione di un sequel che, secondo i piani trapelati, avrebbe dovuto vedere la la Lega combattere contro i treppiedi marziani dalla "Guerra dei mondi" di H.G. Wells. Oltre a non rientrare nei prezzi di produzione fu più che palese il fatto che la storia non interessasse al pubblico.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione de La leggenda degli uomini straordinari.