Io sono Leggenda, quando la realtà supera la fantasia: ecco il video di una donna zombie

Parliamoci chiaramente, a tutti è sembrato negli ultimi mesi di vivere in un film distopico come Io sono Leggenda, ma ci sono giorni in cui la realtà riesce a superare ancora di più la fantasia. Un video di una donna che sembra essere una zombie sta facendo il giro del web.

Nelle immagini si intravede infatti questa donna in preda alla rabbia ed assolutamente fuori controllo che una volta respinta, inizia sbattere su porte e finestre, leccando il vetro in modo provocatorio, mentre alcuni uomini all'interno dell'edificio tentano di difendersi.

A molte persone questo video ha ricordato il personaggio di Will Smith in piedi dietro una barriera di vetro che tenta di difendersi dagli infetti che assalgono la sua abitazione per tentare di recuperare ciò che ritengono sia stato loro rubato. Gli zombie non hanno avuto molta fortuna e lo stesso è accaduto a questa donna. Infatti non è riuscita in alcun modo ad entrare nell'edificio a cui voleva accedere.

Negli Stati Uniti molti video del genere sono spuntati dopo la diffusione della pandemia di Coronavirus e ovviamente il film Io sono Leggenda è tornato molto in auge in questo periodo. Will Smith in questi giorni si trova a festeggiare i 30 anni di Willy, il Principe di Bel-Air, la serie cult degli anni '90 che il pubblico continua ad adorare.