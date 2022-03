Io sono Leggenda, quando esce il reboot con Will Smith e Michael B. Jordan?

É stato recentemente annunciato l'arrivo di un sequel di Io Sono Leggenda, con Will Smith e Michael B. Jordan come protagonisti. La pellicola arriva dopo l'uscita del primo capitolo con Smith nel 2007, e, secondo quanto riportato da Deadline, probabilmente racconterà eventi antecedenti a quelli del primo film. Ma quando arriverà?

É difficile definire quando uscirà Io Sono Leggenda 2, soprattutto se si considera che al momento il film è ancora in fase di sviluppo. A occuparsi della produzione saranno gli stessi attori che interpreteranno i protagonisti, mentre in scrittura tornerà Akiva Goldsman, che si era già occupato dell'adattamento del primo capitolo. Come sappiamo, infatti, il film del 2007 era tratto dal romanzo Io Sono Leggenda del 1954, scritto da Richard Mateson. Diverse le trasposizioni negli anni. Oltre a quella del 2007, infatti, ce ne sono altre due datate 1964 e 1971.

In ogni caso si ipotizza che questo sarà un prequel, perché un sequel di Io Sono Leggenda è impossibile senza il finale alternativo del primo capitolo. Che venga integrato? Chissà. In ogni caso la decisione sarà di Goldsman, che ha ancora tutto il tempo di pensarci, perché la pellicola è da poco entrata in fase di sviluppo. Ora ci si aspetta che il film arrivi tra due, massimo tre anni, considerando tutti i tempi di lavorazione delle varie fasi, e dunque tra il 2024 e il 2025. Noi siamo molto curiosi di scoprire quale decisione prenderà lo sceneggiatore, e voi?