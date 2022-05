Io Sono Leggenda aveva previsto Batman v Superman? Ecco cosa sono quei manifesti nel film

Cinema e serialità televisiva hanno dato più volta prova di una certa capacità di prevedere alcuni eventi (i Simpson ne sanno qualcosa): non desterebbe stupore, dunque, scoprire il fatto che un film abbia previsto... L'uscita di un altro film! Cosa c'entra, ad esempio, Io Sono Leggenda con Batman v Superman?

Non tutti lo notarono all'epoca dell'uscita in sala, ma durante una sequenza del film del 2007 vediamo Will Smith camminare nel mezzo di una strada deserta: fin qui nulla di strano, se non fosse che sullo sfondo possiamo notare chiaramente la presenza di alcuni manifesti con quella che ha tutta l'aria di essere la locandina di un film con Batman e Superman (si tratta, nella fattispecie, di una sovrapposizione dei loghi dei due supereroi DC).

La capacità di prevedere il futuro, però, in questo caso c'entra ben poco: si tratta, infatti, di un semplice inside joke riferito allo sceneggiatore Akiva Goldsman, reduce da innumerevoli (e sfortunati) tentativi di partorire la sceneggiatura di un Batman v Superman da distribuire nelle sale... Nel 2002! Erano anni, infatti, in cui si era disperatamente alla ricerca di idee che potessero ridare una credibilità a Superman dal punto di vista cinematografico dopo anni di assenza dal grande schermo.

Tentativi che, come sappiamo, portarono poi allo sfortunato Superman Returns del 2006: l'eroe kryptoniano riuscì finalmente a salire nuovamente alla ribalta solo grazie al Man of Steel di Zack Snyder, uscito ben 6 anni dopo il film con Will Smith. Quei manifesti, insomma, altro non erano che una bonaria presa in giro al povero Akiva! Eroi DC a parte, comunque, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Io Sono Leggenda.