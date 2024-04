Questa leggenda della musica italiana ha appena vinto il David di Donatello 2024

Molti David di Donatello 2024 sono già stati assegnati, e in queste ore se n'è appena aggiungo un altro conferito ad una vera e propria leggenda italiana della musica e del cinema.

Stiamo parlando di Giorgio Moroder, iconico compositore e produttore discografico, scelto per ricevere il David alla Carriera nel corso della 69ª edizione dei Premi David di Donatello: pioniere della disco e dell’elettronica, è una delle grandi eccellenze italiane nel mondo, uno straordinario artista noto a livello globale.

Nel corso della sua eccezionale carriera, Moroder ha firmato alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema ricevendo tre Oscar, quattro Golden Globe e due Grammy Award per le musiche di Fuga di mezzanotte di Alan Parker e Flashdance di Adrian Lyne, la canzone “Flashdance... What a Feeling” e la composizione strumentale “Love Theme” (entrambe in Flashdance) e il brano “Take My Breath Away”, successo planetario lanciato dal film Top Gun di Tony Scott. Senza dimenticare che il lavoro di Moroder ha contribuito a decretare la popolarità di numerosi altri memorabili titoli, da American Gigolò di Paul Schrader a Scarface di Brian De Palma, da La storia infinita di Wolfgang Petersen a Over the Top di Menahem Golan, ma anche la colonna sonora della nuova versione di Metropolis di Fritz Lang, uscita nel 1984.

Oltre al cinema, l’artista ha lavorato anche con alcuni grandi nomi della storia della musica, fra i quali Barbra Streisand, Elton John, Cher, David Bowie, aggiudicandosi oltre cento dischi d’oro e di platino e due ulteriori Grammy: uno per la canzone “Carry On”, interpretata da Donna Summer, e uno per la collaborazione nell’album “Random Access Memories” dei Daft Punk.

La 69esima edizione dei David di Donatello sarà in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai 1 dagli studi di Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Per altri contenuti scoprite tutte le nomination ai David 2024.

