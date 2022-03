Io Sono Leggenda, che aspetto avevano gli infetti nella versione di Ridley Scott?

Nel 2007 Io Sono Leggenda segnò l'arrivo della terza trasposizione cinematografica del libro di Richard Matheson, già precedentemente adattato da film come L'Ultimo Uomo della Terra e Occhi Bianchi sul Pianeta Terra: non tutti, però, sono a conoscenza di un ulteriore tentativo ad opera di Ridley Scott datato 1997.

Ben 10 anni prima del film di Francis Lawrence, infatti, il regista di Blade Runner provò a dar vita a un film in cui Arnold Schwarzenegger avrebbe figurato nel ruolo poi andato a Will Smith: un'operazione mai andata in porto, ma di cui resta traccia in alcune immagini riguardanti soprattutto uno degli aspetti più criticati del film di Lawrence, vale a dire gli infetti.

In una foto pubblicata in questi giorni, infatti, possiamo dare uno sguardo al prototipo di quelli che avrebbero dovuto essere i darkseekers nella versione firmata da Ridley Scott: si tratta, almeno stando a quanto vediamo nella foto di cui sopra, di una declinazione molto più artigianale di questi esseri a metà tra gli zombie e i vampiri, basata decisamente più sul trucco prostetico che sulla tanto discussa CGI adottata nel film con Will Smith, a detta di molti rea di aver reso poco credibili i darkseekers.

Cosa ne pensate? Avreste preferito la versione di Scott a quella di Lawrence? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Io Sono Leggenda.