Da La leggenda di un amore a Cinderella Story: quanti film ci sono su Cenerentola?

Cenerentola è forse una delle storie più famose e anche controverse della nostra cultura. La vicenda della sguattera vittima della malvagia matrigna che sposa poi il principe azzurro è sicuramente una delle più vivide del nostro immaginario collettivo. Ma quanti film le sono stati dedicati?

Facendo un rapido calcolo pare che a Cenerentola siano stati dedicati all'incirca 40 film. Nei primi anni decenni del '900 sono state molteplici le pellicole dedicati a questo soggetto, basti pensare che solo tra il 1911 e il 1923 le sono stati dedicati ben 6 film. Il più iconico di tutti tempi è sicuramente il film d'animazione della Disney del 1950 a partire dal quale è nato il concetto di classico Disney. L'ultimo della lista è invece il Cenerentola con Camilla Cabello approdato su Amazon Prime Video lo scorso 3 settembre.

Tra le pellicole più famose non possiamo poi dimenticare La leggenda di un amore - Cinderella, il film con Drew Barrymore che questa sera torna in tv su Rai Movie. Un discreto successo lo hanno ottenuto le rivisitazioni in chiave teen-drama con Hilary Duff e Selena Gomez intitolate rispettivamente Cinderella Story ed Another Cinderella Story. Invece nel 2015 è arrivato nelle sale cinematografiche Cenerentola, il remake in live action diretto da Kenneth Branagh del film d'animazione del 1950.

