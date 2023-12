Io sono leggenda 2, Will Smith rompe il silenzio sul sequel: confermata una teoria dei fan

Il sequel di Io sono leggenda si farà ed è attualmente in lavorazione con il ritorno del regista del film originale Francis Lawrence, ma in una nuova intervista promozionale il protagonista e produttore Will Smith ha finalmente rivelato qualche informazione aggiuntiva sul progetto.

Nel corso di una chiacchierata con Screen Daily, l'attore ha dichiarato che Io sono leggenda 2 userà il finale alternativo del primo film per iniziare la sua storia, con il protagonista rimasto in vita, e le riprese inizieranno il prossimo anno: "Proprio domani avrà una chiamata con Michael B. Jordan in proposito. La sceneggiatura è appena arrivata, è pronta. La storia seguirà il finale della versione DVD in cui il mio personaggio sopravviveva".

Per fare chiarezza, il personaggio principale di Io sono leggenda Robert Neville muore alla fine del film, ma esiste un finale alternativo in cui invece riesce a sopravvivere: il finale originale venne tagliato dopo le proiezioni di prova ma reinserito nella versione DVD uscita nel 2008. Ora, semplicemente, Io sono leggenda 2 reintegrerà quel finale alternativo 'dimenticandosi' del film uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, a costo di confondere gli spettatori che non hanno mai visto il film in dvd.

Io sono leggenda 2 è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros nel marzo 2022. Il co-protagonista sarà Michael B. Jordan, che sarà anche co-produttore insieme a Will Smith. La sceneggiatura è stata scritta da Akiva Goldsman, dietro ai film A Beautiful Mind, Cinderella Man e Constantine.