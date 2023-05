Io sono leggenda 2, una delle star del film originale spera di tornare nel sequel

All'inizio dello scorso anno, Warner Bros. ha svelato di aver messo in sviluppo il sequel di Io sono leggenda, il film post-apocalittico del 2007 che vedeva Will Smith aggirarsi per una New York desolata e piena di infetti. Il ritorno di Will Smith dovrebbe essere certo, ma a quanto pare un'altra star della pellicola originale vorrebbe tornare.

Nell'annunciare il sequel di Io sono leggenda, però, Warner Bros non ha fatto alcuna menzione del ritorno di Alice Braga, che era nel cast del primo film di Francis Lawrence. Ma nel corso di una recente intervista concessa a Collider, l'attrice ha tutta l'intenzione di voler partecipare al sequel, che dovrebbe prevedere anche l'ingresso di Michael B. Jordan come new entry.

"Quanto sono rimasta sorpresa? Sono rimasta super sorpresa e anche molto curiosa", ha rivelato Braga. "Stavo quasi scattando verso il telefono per chiedere: 'Posso esserci per favore? Posso esserci per favore? Posso esserci per favore?' Sono una grande fan di Akiva, penso che sia uno scrittore meraviglioso, e fondamentalmente è stato il primo scrittore che ho incontrato e con cui ho ottenuto la parte dopo il mio arrivo negli Stati Uniti. È stato il mio primo film americano, e sono molto entusiasta di sapere che stanno continuando con un altro film. Spero che lo facciano! Non so a che punto della lavorazione siano, ma spero che lo facciano".

"Il nuovo film sarà ambientato qualche decennio dopo rispetto al primo", aveva precedentemente rivelato lo sceneggiatore Akiva Goldsman a Deadline. "Sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo solo dopo l'apocalisse e soprattutto dopo un periodo di 20-30 anni. Vediamo come la Terra reclama il mondo a poco a poco, e c'è qualcosa di bello nella questione di come l'uomo si allontana dall'essere il suo abitante principale, cosa succede? Questa cosa si vedrà molto bene a New York. Non so se saliranno fino all'Empire State Building, ma le possibilità sono infinite. Andremo al cuore del racconto originale di Matheson e ci collegheremo al finale alternativo rispetto al finale arrivato nelle sale. Ciò di cui parlava Matheson era il tempo di quell'uomo sul pianeta mentre la specie dominante, la sua, era giunta al termine. Questa è una cosa davvero interessante che stiamo per esplorare. Ci sarà un po' più di fedeltà al testo originale."

Al momento Io sono leggenda 2 non ha ancora una data d'uscita confermata.