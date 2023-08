Io sono leggenda 2, tutto quello che sappiamo sul sequel di Will Smith

Basato sul romanzo di Richard Matheson, Io sono leggenda uscì nelle sale nel 2007 e fu subito un successo di pubblico e critica, nonché uno dei progetti di maggior successo di Will Smith. Ora è in cantiere un sequel del film ma i dettagli emersi al momento sono pochi. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti su Io sono leggenda 2.

Al momento non è stata ancora ufficializzata una data d'uscita del film, poiché il progetto è ancora in fase di sviluppo. Io sono leggenda 2 è stato annunciato ufficialmente nel marzo 2022, con Akiva Goldsman pronto a tornare per scrivere il sequel dopo essersi occupato della sceneggiatura del primo film.



Nel febbraio 2023 la lavorazione era ancora in corso, con Weed Road di Goldsman che strinse un accordo con Warner Bros. per occuparsi del progetto:"Stiamo iniziando con due progetti molto divertenti e molto Warner; il sequel di Io sono leggenda con Will [Smith] e Michael B. Jordan e il sequel di Constantine con Keanu Reeves, che Francis Lawrence dirigerà" disse lo sceneggiatore e produttore all'epoca.



Will Smith tornerà nel ruolo del dottor Robert Neville, già interpretato nel film precedente, l'ultimo uomo sulla Terra a seguito di un'epidemia di virus che ha spazzato via l'umanità, trasformando le persone in mostri famelici assetati di sangue. Il ritorno di Robert Neville nel sequel è stato confermato nonostante la sua morte al termine del primo capitolo. Verrà preso spunto dal finale alternativo e Neville sarà ancora vivo nel sequel, proprio come accade nel libro. Will Smith è entusiasta di Io sono leggenda 2 e della storia che è stata avanzata come proposta per poter dar seguito alla narrazione del primo capitolo.



Confermato anche l'ingresso nel cast di Michael B. Jordan in Io sono leggenda 2, nelle vesti di co-protagonista al fianco di Smith. E proprio l'idea di Michael B. Jordan sul sequel pare abbia convinto Will Smith a tornare nel franchise. Il finale alternativo è diventato canonico e permetterà agli autori di riportare Robert Neville al centro della scena del seguito cinematografico. Secondo il produttore Jon Mone, Io sono leggenda 2 avrà una storia davvero interessante, che appassionerà i fan del primo film e gli spettatori.