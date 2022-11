Io sono leggenda 2, a che punto è il sequel? Aggiorna il regista Francis Lawrence

A distanza di qualche mese dall'annuncio del sequel di Io sono leggenda, il regista Francis Lawrence è tornato a parlare del progetto, a quindici anni dall'uscita del primo film che riscosse grande successo tra critica e soprattutto pubblico. Dopo anni di speculazioni, ora un seguito sembra a portata di mano.

Intervistato da Comicbook, Francis Lawrence ha confermato di avere diverse idee sul sequel anche se i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto:"Ne ho parlato con Akiva [Goldsman] ma penso che sia ancora lontano. Mi piacerebbe farlo, ho sentito alcune cose su Io sono leggenda. In realtà non abbiamo molto, solo del brainstorming per Constantine, ma ho giurato di mantenere il segreto su Io sono leggenda".



Sin dall'uscita del primo film in realtà si parla di un sequel di Io sono leggenda, che in realtà inizialmente sembrava dovesse essere un prequel con il personaggio di Will Smith impegnato in una prima lotta per la sopravvivenza a Manhattan oppure a Washington DC. L'idea del prequel è in seguito tramontata anche a causa della scarsa fiducia di Smith nel progetto.

Ora l'annuncio del sequel, con un'idea partita da Michael B. Jordan e il ritorno di Will Smith nei panni di Neville. La star di Creed co-produrrà il film insieme a Smith e Akiva Goldsman si occuperà della sceneggiatura.



Nel primo film Neville è l'unico sopravvissuto ad un'epidemia mortale causata da un vaccino per il cancro che ha praticamente estinto l'umanità. La Terra ormai è abitata da zombie che costringono il protagonista a cercare provviste negli orari diurni e studiare un modo per trovare finalmente una cura.



