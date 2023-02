Io sono leggenda 2 ispirato a The Last of Us, Will Smith tornerà 'semplicemente' in vita

Circa un anno fa è stato annunciato Io sono leggenda 2, sequel diretto del film del 2007 che avrà per protagonista Michael B. Jordan e includerà il ritorno di Will Smith, e in queste ore finalmente sono state svelate nuove informazioni sul progetto.

Scopriamo ad esempio, tramite Deadline, che la star del film originale, Will Smith, tornerà come protagonista nel sequel, al fianco di Michael B. Jordan, il cui ruolo non è chiaro: si, avete letto bene, il Robert Neville di Will Smith non avrà un semplice cameo 'flashback' ma sarà vivo e vegeto nel nuovo film, ambientato temporalmente dopo gli eventi del capitolo originale, che terminava con la morte dello stesso Robert.

Confusi? Non datevi troppi grattacapi, perché di certo gli sceneggiatori non lo hanno fatto: Io sono leggenda 2 userà infatti il finale alternativo di Io sono leggenda, realizzato nel corso della lavorazione ma mai arrivato al cinema (e trapelato su internet qualche mese dopo l'uscita del film originale). In questo finale Robert non muore, perché scopre che i mostri stanno attaccando la sua casa solo perché tiene prigioniero uno dei loro 'cari'. Questo non solo gli permette di sopravvivere - semplicemente restituendo la sua cavia ai mostri - ma gli insegna anche che le creature sono intelligenti, spingendolo ad abbandonare la sua ricerca e ad andare nel Vermont con la cura.

E' da questo finale, dunque, che ripartirà il sequel, che sarà ispirato a The Last of Us. Come ha dichiarato lo sceneggiatore Akiva Goldsman: "Il nuovo film inizierà qualche decennio dopo rispetto al primo. Io sono ossessionato da The Last of Us, dove vediamo il mondo dopo l'apocalisse ma anche dopo un intervallo di 20-30 anni. Vedi come la natura ha reclamato il mondo, e c'è qualcosa di potente in questo. Sarà particolarmente impressionante fare questo discorso a New York. Non so se i protagonisti fin sopra all'Empire State Building, ma le possibilità sono infinite".

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.