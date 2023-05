Io sono Leggenda 2, Alice Braga sarebbe disposta a tornare: 'Amerei lavorarci'

A 16 anni dall'uscita del primo capitolo, si è iniziato già da qualche tempo a parlare del sequel di Io sono Leggenda che vedrà Will Smith tornare nei panni del protagonista affiancato da Michael B. Jordan. Inizialmente sembrava che Smith sarebbe stato l'unico a tornare, ma qualcuno sembra più che disponibile.

In occasione della promozione di Hypnotic, nuovo film di Robert Rodriguez, Alice Braga è tornata a parlare del suo ruolo in Io sono Leggenda e di quanto amerebbe ritornare anche nel sequel per ricongiungersi non solo con Smith ma anche con lo sceneggiatore Akiva Goldsman che collaborerà anche alla scrittura del seguito. E' stato detto che Io sono leggenda 2 sarà ispirato a The Last of Us, confermando quanto la serie di Mazin e Druckmann abbia avuto un enorme impatto sui nuovi prodotti apocalittici.

"Quanto ero sorpresa? Ero super sorpresa e molto curiosa. Stavo quasi saltando al telefono dicendo: 'Posso esserci per favore? Posso esserci per favore? Posso esserci per favore?' Sono un grande fan di Akiva, penso che sia uno scrittore meraviglioso, e fondamentalmente è stato il primo scrittore che ho avuto modo di vedere al lavoro da vicino all'arrivo negli Stati Uniti" ha raccontato la Braga mostrando quanto fosse entusiasta della lavorazione del sequel.

Nel frattempo arrivano anche degli aggiornamenti riguardo la lavorazione di Io sono Leggenda 2 da parte dello stesso regista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!