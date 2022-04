La Legge della Notte, Sienna Miller ricorda: 'Con Ben Affleck non c'era attrazione'

Nel corso della sua ospitata al The Drew Barrymore Show sulle pagine di Entertainment Weekly, Sienna Miller ha raccontato qualche retroscena della sua carriera. In particolare, l'attrice è tornata all'epoca delle riprese de La Legge della Notte, film diretto da Ben Affleck che purtroppo si rivelò un vero insuccesso al botteghino. Ecco cosa a detto.

Secondo quanto affermato dalla Miller, anche se ha avuto una buona esperienza di lavoro sul progetto, la chimica romantica sullo schermo tra lei e Affleck lasciava ampiamente a desiderare. "Ben Affleck era come mio fratello [sul set]", ha raccontato la Miller. "Non ho mai riso così tanto in vita mia. Suona come una cosa molto ridicola da dire sembra che io stia citando un nome famoso tanto per fare scena, ma lo penso davvero".

"Avevamo una chimica pari a zero. Era una situazione assurda", ha aggiunto Miller. "Dovevamo essere innamorati ma non potevamo essere meno attratti l'uno dall'altro, il che era isterico. Lui ha una testa enorme, io ne ho una piccola, quindi dovevano tipo mettermi leggermente davanti a lui... e lui ha diretto il film e riuscivo a malapena a guardarlo perché ridevo tutto il tempo".

Qualche tempo fa, Ben Affleck spiegò il motivo per cui voleva davvero girare La Legge della Notte, l'intenzione era quella di realizzare un classico Warner d'altri tempi: "Dopo aver avuto successo con Argo, ho fatto leva su quello. Mi fecero scegliere quello che voleva e io scelsi. Volevo fare un classico film della Warner".

"Dicono che devi avere x, y e z per fare soldi nel mondo del cinema", aggiunse Affleck. "Devi avere qualcuno che indossa un mantello, per esempio. Anche se non ho nulla contro i film con persone che indossano mantelli - sono un grande fan dei mantelli - non penso che dovremmo limitarci a quel genere".

Su queste pagine potete recuperare la recensione de La Legge della Notte. A proposito di Affleck, avete già visto Acque profonde? Che ne pensate della chimica con Ana De Armas invece?