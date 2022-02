La Legge della Notte, il flop del film dietro la ricaduta di Ben Affleck nell'alcolismo?

Non tutte le ciambelle riescono con il buco: spesso criticato (anche più del dovuto) per le sue prestazioni davanti alla machina da presa, il Ben Affleck regista ha invece goduto spesso del plauso di pubblico e critica, pur incappando in qualche passo falso come nel caso dello sfortunato La Legge della Notte.

Il film uscito nel 2016 si rivelò infatti sin dal primo momento un terribile flop sotto ogni aspetto: pesantemente stroncato dalla critica, La Legge della Notte fu sonoramente bocciato anche dagli spettatori, che disertarono le sale e condannarono il quinto lavoro di Affleck dietro la macchina da presa a chiudere senza neanche pareggiare le spese di produzione.

Un fallimento che il regista di Argo prese decisamente male: Affleck si è infatti sempre tirato indietro quando si è trattato di parlare del suo ultimo film, trincerandosi dietro un silenzio stampa mai realmente revocato. Secondo alcune voci, inoltre, sarebbe stato proprio il flop de La Legge della Notte a causare una brutta ricaduta di Affleck nell'alcolismo, con conseguente incrinamento dei rapporti tra l'attore e Warner Bros.

E voi, cosa ne pensate? Avete visto il film con Elle Fanning e Brendan Gleeson? Pensate meritasse davvero un flop così disastroso? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de La Legge della Notte.