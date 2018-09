Legends of Tomorrow: in arrivo domani i bluray e i dvd della seconda stagione

Da domani 12 settembre arriveranno nei negozi le edizioni home video blu-ray e dvd della seconda stagione di Legends of Tomorrow, la celebre serie televisiva DC spin-off di Arrow e The Flash.

Nel cast ritroviamo Dominic Purcell e Wentworth Miller, i due indimenticabili fratelli di Prison Break, e Victor Garber, il protagonista della serie Alias. Qui sotto la sinossi ufficiale:

"Nei 17 elettrizzanti episodi della Stagione Due i Supereroi si alleano tra di loro e la potenza aumenta più che mai con l’arrivo di una lega e di una legione di nuovi personaggi. Incaricati di proteggere l’umanità dalle Aberrazioni del Tempo - delle modifiche alla storia che generano conseguenze catastrofiche - gli eroi di DC’s Legends of Tomorrow devono riunirsi, e a loro si aggiunge lo storico Nate Heywood (Citizen Steel) ed il membro della Justice Society of America Amaya Jiwe (Vixen). Ad ogni forza del bene, corrisponde una forza del male: la Legion of Doom, il primo gruppo di Super-cattivi con Malcolm Merlyn, Damien Darhk, Captain Cold e Anti-Flash. Le Legends of Tomorrow ora devono proteggere il tempo stesso, viaggiando attraverso la storia per sfidare il potere della Lancia del Destino - una minaccia che l’umanità non ha mai visto prima."

Per quanto riguarda le specifiche tecniche delle due edizioni,vi segnaliamo che il blu-ray costerà 39,99 euro e conterrà 3 diversi dischi, con tanti contenuti speciali che includono una featurette sull'epico evento cross-over dei Super Eroi DC dell'Arrowverse con Arrow, The Flash e Supergirl e tanti altri approfondimenti inediti. La versione dvd, invece, offrirò 4 dischi al prezzo di 29,99 euro e includerà gli stessi contenuti speciali dell'edizione blu-ray.