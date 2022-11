Legendary lascia Warner Bros e passa a Sony! Che fine faranno MonsterVerse e Dune?

Come già anticipato quest'estate durante il mese di agosto, le strade di Warner Bros e Legendary Pictures sono destinate a separarsi, con la famosa casa di produzione di Godzilla vs Kong e Dune che porterà baracca e burattini sui lidi Sony Pictures.

Tuttavia, come segnala l'Hollywood Reporter in queste ore, secondo i termini dell'accordo il MonsterVerse e la saga di Dune rimarranno sotto l'etichetta Warner Bros Discovery., e continueranno ad essere distribuite da Warner. Al di là di questi due franchise, comunque, Sony inizierà a gestire il marketing e la distribuzione di tutte le altre produzioni di Legendary a livello globale, con l'unica eccezione rappresentata dal mercato della Cina. L'accordo si estende anche all'home entertainment e alle uscite televisive.

I problemi che hanno portato alla separazione tra Legendary e Warner Bros derivano in gran parte dalla decisione dello studio di pubblicare l'intera lista del 2021 su HBO Max contemporaneamente all'uscita nelle sale. Come hanno affermato i rapporti all'epoca, Legendary non era molto soddisfatto di questa strategia, in particolare per il costoso blockbuster estivo Godzilla vs. Kong. Con l'accordo tra i due colossi ormai concluso e la relazione inasprita, Sony e Paramount hanno corteggiato Legendary per un nuovo accordo, e a spuntarla è stata la prima.

