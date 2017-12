Legendary annuncia la data d'uscita ufficiale di Detective Pikachu

La Legendary ha annunciato la data d'uscita ufficiale di, film live-action tratto dal videogame Great Detective Pikachu, sceneggiato da Nicole Perlman e Alex Hirsch, con la regia di Ryan Reynolds nei panni del protagonista. La pellicola verrà prodotta da Legendary e distribuita internazionalmente da Universal.

Legendary ha annunciato che il film arriverà nelle sale il 10 maggio 2019. Detective Pikachu si concentrerà sulla figura del personaggio comparso in Meitantei Pikachu: Shin Konbi Tanjō, conosciuto anche come Great Detective Pikachu: Birth of a New Duo.

Vedremo un Pikachu in una versione insolita: suscettibile, accanito bevitore di caffè e perfettamente in grado di parlare e comprendere la lingua degli esseri umani, così come di risolvere complicati casi.

Nei giorni scorsi era stata evidenziata la protesta dei fan per quanto riguarda la scelta di Ryan Reynolds come protagonista. Gli appassionati avrebbero voluto da molto tempo Danny DeVito. Nel cast di Detective Pikachu, insieme a Reynolds, anche Justice Smith.