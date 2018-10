Legendary acquisice i diritti della graphic-novel God Country

La Legendary Pictures porterà sul grande schermo God Country, acclamata graphic-novel scritta da Donny Cates e illustrata da Geoff Shaw. Cates si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico.

God Country è la storia di Emmett Quinlan, un vecchio vedovo, affetto da demenza senile. Emmett non solo è un problema per i suoi ragazzi... i suoi scoppi di ira e violenza sono diventati difficili da gestire anche per i poliziotti locali. Quando un tornado spazza via la sua casa - cosi come la cittadina vicina di West Texas - Emmett torna, totalmente cambiato, con una spada magica che lo rende l'unico in grado di affrontare le terribili creature che hanno invaso la città...

Il fumetto originale è stato lanciato nel 2017 da Image Comics ed è stato acclamato da pubblico e critica. Il primo numero è andato soldout cosi da spingere la Image a ben quattro ristampe successive. Il progetto è il primo che vedrà impegnati Lee e Jon Kramer della AfterShock Media produrre un film che non fa parte del loro catalogo ed è il secondo progetto a cui collabora AfterShock e Legendary.

Donny Cates ha scritto numerosi fumetti oltre a God Country come Babyteeth per la AfterShock, Buzzkill per la Dark Horse e Redneck per la Image. Per la Marvel ha collaborato a Dr. Strange, Venom, Thanos e Ghost Rider.