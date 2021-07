Che legame c'è tra Black Widow e Spider-Man: Homecoming? Ce lo dicono i fumetti!

Rick Mason, il personaggio di Black Widow interpretato dall'attore O-T Fagbenle, nasconde un sinistro collegamento con uno dei villain di Spider-Man: Homecoming.

Nel film con protagoniste Scarlett Johansson e Florence Pugh, Mason è un contrabbandiere ed ex spia che fornisce a Natasha e a Yelena varie attrezzature per le loro missioni, e alla fine si scopre che è stato proprio lui a procurare alla Vedova Nera il Quinjet che lei avrebbe successivamente utilizzato per aiutare Capitan America a far evadere i loro compagni Avengers detenuti al Raft dopo Civil War. Il personaggio di Mason non è originale e proviene dal catalogo della Marvel Comics, ma in Black Widow come spesso capita ha apportato diverse modifiche per adattare la sua storia al grande schermo e alla saga prodotta da Kevin Feige.

Nei fumetti Mason è un mercenario noto come "The Agent" specializzato nel lavorare con i superumani. Ha anche una connessione con uno dei cattivi più antichi e famosi dell'Universo Marvel: Mason infatti altri non è che il figlio di Phineas Mason, un personaggio che al cinema è apparso in Spider-Man: Homecoming. Come alcuni di voi ricorderanno, si tratta di uno degli assistenti di Adrian Toomes/Avvoltoio (Michael Keaton), nello specifico lo scienziato esperto di tecnologia che fornisce armi e attrezzature alla bada criminale con la quale si scontra il giovane Peter Parker di Tom Holland nel suo primo film stand-alone.

Nei fumetti Phineas Mason è solitamente raffigurato come un vecchio avvizzito e amareggiato, ma nel film di Jon Watts è stato interpretato da un attore molto più giovane, Michael Chernus. Nel Marvel Cinematic Universe dunque è impossibile che Mason e Phineas siano figlio e padre (O-T Fagbenle ha 40 anni, Michael Chernus ne ha 43), ma, nel tipico stile Marvel Studios, i produttori potrebbero semplicemente cambiare le carte in tavola e trovare un altro grado di parentela. Chissà se questa connessione sarà esplorata maggiormente in futuro: fanno anche lo stesso lavoro, tutto sommato, sembra proprio una professione di famiglia!

